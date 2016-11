POL-HL: OH_Schönwalde a. B. / Wer warf die Plakate in den Wald? Polizei bittet um Hilfe der Bevölkerung

Lübeck (ots) – Aus dem Ortskern von Schönwalde wurden Stellschilder und Plakate entwendet. Wiederentdeckt wurden sie im Waldgebiet Buchholz, zwischen Schönwalde und Bergfeld. Kopfschüttelnd stellen sich die Beamten der Polizeistation Schönwalde die Frage, was wohl in den Köpfen der Menschen vorgehen mag, die zahlreiche Stellschilder und Plakate aus dem Ortskern Schönwaldes entwenden und diese dann zwei Kilometer entfernt in das Waldgebiet Buchholz zwischen Schönwalde und Bergfeld, zirka 300 Meter von der L 178 entfernt, in den Wald werfen? Ein Geschädigter hatte bereits Anzeige erstattet, daher ermittelt die Polizei in Schönwalde in dieser Sache jetzt wegen Diebstahls und wegen des Verstoßes nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz. Als Tatzeitraum kommt die Zeit zwischen Samstag, 19.11.2016, 18:00 Uhr, bis Sonntag, 20.11.2016, 07:00 Uhr, in Betracht. Wer Angaben zu dem oder den Tätern machen kann, wird gebeten, sich unter 04528 / 510 bei der bei der Polizeistation Schönwalde zu melden.

Quelle: presseportal.de