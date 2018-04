Lübeck (ots) – Wohin mit den ausgebauten Fenstern? In Halendorf bei Schönwalde haben sich die Handwerker für den absolut falschen und rechtswidrigen Weg entschieden… Hinter einem Knick in der Straße „Am Schierenbek“ bei Schönwalde wurden in den letzten Märztagen auf einer Koppel mehrere ausgebaute Fenster entsorgt. Die Polizeistation Schönwalde hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz eingeleitet und bittet um Unterstützung bei der Aufklärung des Falles. Hinweise zu der Herkunft der Fenster oder zu dem Verursacher der unerlaubten Abfallentsorgung werden unter 04528 – 510 entgegengenommen.

Quelle: presseportal.de