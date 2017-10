Lübeck (ots) – Auf der Landesstraße 216 in Schönwalde kam es am frühen Sonntagnachmittag (08.10.2017) zu einem Zusammenstoß zweier landwirtschaftlicher Gespanne im Begegnungsverkehr. Der 34-jährige Fahrer eines mit zehn Tonnen Maishäcksel beladenen landwirtschaftlichen Gespannes aus Ostholstein befuhr die L 216 in Richtung Lütjenburg. Ihm entgegen kam ein weiteres landwirtschaftliches Gespann, das von einem 43-jährigen Ostholsteiner geführt wurde. Das aus Richtung Lütjenburg entgegen kommende Gespann war unbeladen. Hinter dem unbeladenen Gespann fuhr ein mit drei Personen (49/w, 78/m, 73/w) besetzter Pkw VW Polo mit Plöner Kennzeichen. Noch innerorts kam es um 14.05 Uhr zu einer seitlichen Berührung der beiden Gespanne, bei der das vordere linke Rad der in Richtung Lütjenburg fahrenden Zugmaschine abgerissen und gegen den Pkw Polo geschleudert wurde. Die drei Insassen des VW Polo wurden leicht verletzt mit Rettungswagen einer nahegelegene Klinik zugeführt, der Pkw wurde abgeschleppt. Die L 216 musste für die Bergung der beschädigten Fahrzeuge kurzzeitig komplett gesperrt werden und konnte gegen 15.30 Uhr wieder freigegeben werden.

Quelle: presseportal.de