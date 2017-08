Lübeck (ots) – Gegen 20.50 Uhr brach in einer landwirtschaftlich genutzten Scheune in der Hobstiner Straße in Schönwalde ein Feuer aus. Bei der brandbetroffenen Scheune handelt es sich um ein etwa 50 x 15 Meter großes Backsteingebäude mit Metalldach. In der Scheune befanden sich zirka 700 Tonnen Getreide. Eine in der Scheune befindliche Trocknungsanlage für Getreide befand sich in Betrieb. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese Trocknungsanlage für das Ausbrechen des Feuers verantwortlich ist. Hinweise auf Fremdverschulden konnten vor Ort zunächst nicht erlangt werden. Die Schadenshöhe liegt nach Einschätzung der Ermittler der Kriminalpolizeistelle Neustadt im hohen sechsstelligen Bereich, die Brandstelle wurde zur Gewährleistung der weiteren Spurensuche und Spurensicherung beschlagnahmt.

Quelle: presseportal.de