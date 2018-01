Lübeck (ots) – Am Dienstagnachmittag (09.01.2018) hat das Polizei- Autobahn- und Bezirksrevier (PABR) Scharbeutz an der Landesstraße 309 Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Bei der Kontrolle wurden insgesamt 1.255 Fahrzeuge kontrolliert. 211 Verkehrsteilnehmer haben die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h überschritten und werden demnächst kostenpflichtige Schreiben erhalten. Trauriger Rekordhalter war der Fahrer eines Pkw VW Golf aus Itzehoe: Der männliche Fahrzeugführer durchfuhr die Kontrollstelle mit 136 km/h. Hierfür wird ein Bußgeld in Höhe von 680 EUR fällig, hinzu kommen zwei Punkte im Flensburger Fahreignungsregister. Zusätzlich wird er den Führerschein für 3 Monate verlieren. Auch ein Ostholsteiner, der mit seinem Pkw mit Anhänger durch die Kontrollstelle fuhr, wird den Führerschein für einen Monat abgeben: Er war 39 km/h zu schnell. Ein Bußgeld in Höhe von 160 EUR sowie zwei Punkte in Flensburg kommen hinzu.

Quelle: presseportal.de