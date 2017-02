POL-HL: OH_Stockelsdorf / Ein folgenreicher Auffahrunfall…

Lübeck (ots) – Eher zufällig wurde eine Funkwagenbesatzung der Polizeistation Stockelsdorf am Sonntag (12.02.2017) auf einen Auffahrunfall aufmerksam. Beide Fahrzeugführer waren alkoholisiert. Eine 70-jährige Frau aus Lübeck befuhr mit ihrem PKW VW UP die Segeberger Straße aus Richtung Lübeck kommend auf der rechten Geradeausspur. Vor dem Rotlicht der Lichtzeichenanlage zur Einmündung Ahrensböker Straße wartete ein 55-jähriger Mann aus Ostholstein mit seinem Pkw Mercedes und einem angekuppelten Anhänger. Die 70-jährige fuhr um 13.30 Uhr von hinten auf das stehende Gespann auf. Kurze Zeit später passierte die Funkwagenbesatzung der Polizei den Unfallort, wo der 55-jährige durch Winken auf sich aufmerksam machte. Während des nun folgenden Austausches der Personalien stellten die Beamten bei beiden Unfallbeteiligten Atemalkoholgeruch fest. Bei der Lübeckerin wurde um 13.42 Uhr ein Wert von 1,60 Promille gemessen, bei dem Ostholsteiner um 13.47 Uhr ein Wert von 0,94 Promille. Bei der Frau aus Lübeck wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und auf der Polizeistation Stockelsdorf durchgeführt. Der Führerschein der Frau wurde sichergestellt. Gegen die 70-jährige wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet (Gefährdung des Straßenverkehrs), gegen den 55-jährigen wird nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren (Führen eines Kraftfahrzeuges unter Alkoholeinfluss) ermittelt.

Quelle: presseportal.de