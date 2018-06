Lübeck (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag (24. auf 25.06.2018) wurde ein Verbrauchermarkt im Stockelsdorfer „Rathausmarkt“ gegen 23.45 Uhr von bisher noch unbekannten Tätern aufgesucht. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge verschafften sich zwei Personen Zutritt zu dem Supermarkt, indem sie zunächst eine Scheibe zum Verkaufsraum einwarfen. Im Inneren des Marktes zerstörten die Täter eine Scheibe einer Glasvitrine, in der sich Elektronikartikel befanden, und verließen den Verkaufsraum mit ihrem Stehlgut durch die zuvor eingeworfene Scheibe. Einer Zeugin zufolge flüchteten die Täter in Richtung „Kirchplatz“ und von dort weiter in Richtung „Am Wasserwerk“. Teile des aus der Vitrine entwendeten Diebesguts wurden durch Polizeibeamte später auf einem nahegelegenen Grundstück aufgefunden. Bei den beiden Tätern handelt es sich vermutlich um männliche Personen. Der Beschreibung einer Zeugin zufolge trug eine der beiden Personen eine graue Kapuzenjacke, die andere Person sei komplett schwarz gekleidet gewesen. Zeugenhinweise werden an die Kriminalpolizeistelle Bad Schwartau (0451 – 220 750) oder an jede andere Polizeidienststelle erbeten.

Quelle: presseportal.de