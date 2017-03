POL-HL: OH_Stockelsdorf / Fundhund – Besitzer gesucht

Lübeck (ots) – Ein Zeitungsausträger in Stockelsdorf hat am Mittwoch, den 22.02.2017, einen in der Albert-Einstein-Straße an einen Laternenpfahl gebundenen Hund gefunden. Er nahm den hellbraunen, kniehohen Spitz in seine Obhut und versuchte, den Besitzer herauszufinden – bisher leider erfolglos. Der in Lübeck wohnhafte Mann hat Plakate entwickelt, auf denen einerseits ein Bild des Hundes zu sehen ist und andererseits die Frage gestellt wird, wer diesen Hund vermisst oder etwas zu seinem Halter berichten kann. Für etwaige Rückmeldungen stellte der 45-jährige Finder seine Handynummer zur Verfügung. Des Weiteren hat der Zeitungsausträger in einem Tierheim in Erfahrung bringen können, dass der Hund nicht gechipt ist. Am Dienstag, 07.03.2017, wandte der 45-jährige Lübecker sich an die Polizei in Stockelsdorf und berichtete dort von seinen Bemühungen. Die Ermittler der Polizeistation Stockelsdorf (0451 – 49 85 60) erhoffen sich durch diese Pressemitteilung Hinweise zu dem bisherigen Halter / Besitzer des Hundes oder von Zeugen des Vorfalls vom 22.02.2017.

Quelle: presseportal.de