Lübeck (ots) – Ein sechsjähriges Mädchen wurde in Stockelsdorf am Mittwoch (21.02.2018) beim Überqueren der Ahrensböker Straße von einem Auto erfasst und verletzt. Ein 38-jähriger BMW-Fahrer aus Lübeck befuhr um 13.04 Uhr die Ahrensböker Straße aus Richtung Rensefelder Weg kommend in Richtung Stockelsdorf Zentrum. Ein sechsjähriges Mädchen aus Stockelsdorf befand sich zur gleichen Zeit als Fußgängerin auf dem rechten Gehweg der Ahrensböker Straße in Richtung Zentrum. In Höhe Ahrensböker Straße 19A beabsichtigte das Kind, die Fahrbahn zu überqueren und wurde dabei von dem BMW erfasst. Das Mädchen rollte über die Motorhaube und wurde leicht verletzt. Die Sechsjährige wurde nach medizinischer Erstversorgung mit einem Rettungswagen in eine Lübecker Klinik verbracht und dort stationär aufgenommen.

Quelle: presseportal.de