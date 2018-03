Lübeck (ots) – Am heutigen Donnerstag (01. März 2018) kam es gegen 13.20 Uhr auf Höhe Dorfstraße 36 in Stockelsdorf zu einer Situation, bei der ein Mädchen aus einem Auto heraus von zwei Männern angesprochen wurde. Den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizeistelle Bad Schwartau zufolge beschritt das neunjährige Mädchen die Dorfstraße in Stockelsdorf, als sie in Höhe Hausnummer 36a (Höhe Bohnrader Weg) von zwei Männern angesprochen wurde, die in einem dunkelblauen Seat Kombi unterwegs waren. Die Männer unterließen ihre Annäherung an das Mädchen erst, als sich eine zirka 70 Jahre alte Dame mit einem kleinen Hund näherte. Die sachbearbeitende Kripo in Bad Schwartau wendet sich mit dieser Pressemitteilung an etwaige Zeugen des Vorfalls, vor allem jedoch an die Dame, die zur beschriebenen Zeit (13.20 Uhr) mit einem kleinen Hund, eventuell einem Dackel, an dem Ort des Vorfalls vorbeiging. Das Mädchen ist zirka 140 Zentimeter groß und war mit einer auffälligen, pink-weiß-lila-grau gemusterten Schneejacke und einer grauen Schneehose bekleidet und trug eine gestrickte Pudelmütze in verschiedenen Blautönen. Zeugen des Vorfalls, besonders aber die beschriebene Frau mit dem Hund, werden gebeten, sich unter 0451 – 220 750 mit der Kripo in Bad Schwartau oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Quelle: presseportal.de