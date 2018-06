Lübeck (ots) – Am Donnerstag (31.05.2016) wurde einer älteren Dame in Stockelsdorf in der Straße Jebsenring die Handtasche entrissen. Eine 90-jährige Dame ging auf dem Gehweg des Jebsenrings in Richtung Ahrensböker Straße. In der linken Hand trug die Frau ihre Handtasche. Kurz vor Erreichen der Ahrensböker Straße wurde der Dame die Handtasche entrissen. Der Täter, von dem die 90-jährige vorher nichts bemerkt hatte, hatte sich der Frau offenbar von hinten genähert und lief nach der Tat auch sehr schnell in die Richtung zurück, aus der er offenbar gekommen war. Die Ermittler der Kriminalpolizeistelle Bad Schwartau halten es aufgrund der Zeit und der Örtlichkeit der Tat für wahrscheinlich, dass Zeugen auf den Täter aufmerksam geworden sind. Hinweise von Zeugen werden unter 0451 – 220 750 erbeten.

Quelle: presseportal.de