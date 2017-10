Lübeck (ots) – Am frühen Mittwochabend (25.10.2017) wurde bei der Überprüfung einer männlichen Person in der Segeberger Straße in Stockelsdorf festgestellt, dass gegen den 29-jährigen ein Haftbefehl vorlag. Die im Rahmen einer Verkehrskontrolle um 17.55 Uhr überprüfte Person machte der Polizei gegenüber zunächst unwahre Angaben bezüglich seiner Identität. Da er behauptete, in dem Mehrfamilienhaus zu wohnen, vor dem die Kontrolle stattfand, wurde ihm unter Zurückbehaltung seines Rucksackes gestattet, seine Ausweispapiere aus dem Haus zu holen. Sehr schnell stellte sich heraus, wer der 29-jährige tatsächlich war, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag und dass er nicht in dem betreffenden Haus wohnte. Das Gebäude wurde umstellt und von Polizeikräften und Diensthund „ETO“ durchsucht. Die gesuchte Person wurde bei der Durchsuchung des Hauses gefunden, festgenommen und zunächst dem Polizeigewahrsam zugeführt. In seinem Rucksack fanden die Beamten unter anderem Rauschgift und Bargeld. Vonseiten des Amtsgerichts Lübeck wurde der Haftbefehl am heutigen Mittwoch, 26.10.17, verkündet.

Quelle: presseportal.de