Lübeck (ots) – Die Polizei in Süsel hat ein Fahrrad aufgefunden. Bisher konnte die Herkunft noch nicht geklärt werden. Die Ermittler der Polizei in Süsel gehen davon aus, dass das Fahrrad im Süseler Umland entwendet wurde. Unter Umständen hat der eigentliche Besitzer den Verlust noch nicht bemerkt, vielleicht hat er aber auch eine Anzeige ohne Nennung der Rahmennummer oder einfach gar keine Anzeige erstattet. Hinweise zur Herkunft des abgebildeten Fahrrades werden unter 04524 – 256 an die Polizeistation Süsel erbeten.

Quelle: presseportal.de