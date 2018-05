Lübeck (ots) – Gemeinsame Medieninformation der Polizeidirektion Lübeck und der Staatsanwaltschaft Lübeck In der Nacht auf Freitag (04. Mai 2018) geriet aus bisher noch unbekannter Ursache das Schützenhaus im Süseler Ortsteil Bujendorf in Brand. Den bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge wurde das 24 x 14 m große Gebäude am 01.05. zuletzt für eine Veranstaltung genutzt. Bei Eintreffen der Polizei gegen 01.35 Uhr brannte die Halle in voller Ausdehnung. Zur Brandausbruchzeit war das Gebäude unbenutzt, Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf zirka 200.000 Euro geschätzt. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Brandermittlungen werden bei der Kriminalpolizeistelle Eutin geführt.

Quelle: presseportal.de