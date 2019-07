Lübeck (ots) – In der Wasserskianlage bei Süsel kam es am heutigen Tag zu einem Unfall. Ein achtjähriges Mädchen erkannte zu spät, dass das vor ihr fahrende Mädchen ins Wasser gefallen war und zurück an Land schwamm. Beide Mädchen waren nicht Unerfahren im Wasserskilaufen und waren in Begleitung ihrer Eltern auf dem Gelände der Wasserskianlage. Als das 14-jährige Mädchen aus Hamburg nach einem Sturz ins Wasser zurück zum Ufer schwimmen wollte, wurde sie von dem nachfolgenden, achtjährigen Mädchen aus Lübeck übersehen. Es kam zur Kollision der achtjährigen Wasserskiläuferin und der 14-jährigen Schwimmerin. Das leicht verletzte Mädchen aus Hamburg konnte anschließend noch mit eigener Kraft an Land schwimmen, von wo sie nach medizinischer Erstversorgung mit einem Rettungswagen in eine nahegelegene Klinik gebracht wurde. Durch die Eltern der beiden Mädchen erfolgte untereinander der erforderliche Personalienaustausch.

Quelle: presseportal.de