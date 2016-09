POL-HL: OH_Süsel / Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Soziusfahrerin

Lübeck (ots) – Ein 32-jähriger Fahrer eines Pkw Opel aus Sachsen befuhr am Sonntag, den 18.09.2016, die Gemeindestraße „Am Süseler Baum“ aus Richtung Middelburg kommend in Richtung Süsel und wollte die vorfahrtberechtigte Landesstraße 309 überqueren. Dabei übersah der Pkw-Fahrer ein mit 2 Personen besetztes Motorrad aus Ostholstein, das auf der Vorfahrtstraße aus Richtung Pönitz kam. Im Kreuzungsbereich prallten beide Fahrzeuge um 14.20 Uhr zusammen. Dabei verletzte sich die 59-jährige Soziusfahrerin tödlich, ihr Ehemann (63 Jahre alt) wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Lübeck geflogen worden. Der Pkw-Fahrer und dessen 3-jährige Tochter wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in eine Eutiner Klinik gebracht. Das Motorrad Kawasaki war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Quelle: presseportal.de