Lübeck (ots) – Gemeinsame Medieninformation der Polizeidirektion Lübeck und der Staatsanwaltschaft Lübeck Aus bisher noch ungeklärter Ursache geriet in der Nacht vom 30.01. auf den 31.01.2018 um 23.42 Uhr in Zarnekau eine mit einer Solaranlage bedeckte, zirka 200 Quadratmeter große Lagerhalle in Brand. Zwei in der Halle befindliche Kraftfahrzeuge konnten rechtzeitig geborgen werden, diverses dort gelagertes Inventar wurde ein Raub der Flammen. Die Lagerhalle brannte größtenteils aus. Die Außenmauer blieb, ebenso wie die Solaranlage, erhalten. Akute Einsturzgefahr bestand während der Löscharbeiten nicht. Es entstand ein Sachschaden von zirka 80.000,- Euro. Der Brandort wurde durch die Beamten des Zentralen Kriminaldauerdienstes beschlagnahmt, die Brandermittlungen werden durch die Kriminalpolizeistelle Eutin geführt.

Quelle: presseportal.de