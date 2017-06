POL-HL: OH_Süsel_Groß Meinsdorf / Geschwindigkeitskontrollen an Schulweg und Kindergarten

Lübeck (ots) – Am Mittwochvormittag (28. Juni 2017) führte die Polizei in Süsel und Groß Meinsdorf Geschwindigkeitskontrollen vor einem Kindergarten und an einem Schulweg durch. Insgesamt waren 29 Fahrzeugführer zu schnell unterwegs, zwei Geschwindigkeitssünder müssen mit einem Fahrverbot rechnen. Vor dem Hintergrund der Verkehrsüberwachung führte die Polizei in Süsel und Groß Meinsdorf Geschwindigkeitskontrollen durch. An den Messstellen vor einem Kindergarten und an einem Schulweg war die Geschwindigkeit durch Verkehrszeichen auf 30 Km/h begrenzt. Nicht alle Verkehrsteilnehmer hielten sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Insgesamt überschritten 29 Fahrzeugführer die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Davon lagen 27 Ordnungswidrigkeitenanzeigen im Verwarnungsgeldbereich, zwei Fahrer wurden mit einem Bußgeld und zusätzlichem Fahrverbot belegt. Die höchste vorwerfbare Geschwindigkeitsüberschreitung lag bei 59 km/h anstelle der erlaubten 30 km/h. Im Rahmen der Kontrolle wurden zudem Verstöße gegen die Gurtpflicht und Überschreitung der Hauptuntersuchung festgestellt.

Quelle: presseportal.de