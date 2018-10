Lübeck (ots) – ++ Gemeinsame Medien-Information der Polizeidirektion Lübeck und der Staatsanwaltschaft Lübeck ++ Am Montagabend, 15.10.2018, wurde gegen 21.10 Uhr auf dem Parkplatz des Waldfriedhofs Timmendorfer Strand ein 38-jähriger Mann aufgefunden. Der Mann war an Händen und Füßen gefesselt und nicht ansprechbar. Er wies Schnittverletzungen auf und wurde einer Lübecker Klinik zugeführt. In der vergangenen Woche war das Opfer von seiner Freundin als vermisst gemeldet worden. Wo die Person sich zwischenzeitlich aufgehalten hat, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Ermittlungen im vorliegenden Sachverhalt werden vom Kommissariat 1 (K1) der Bezirkskriminalinspektion (BKI) Lübeck geführt. Zur Stunde wird der Auffindeort der Person noch nach Spuren und Hinweisen abgesucht. Zeugen, die in den Abendstunden des 15.10.2018 im Bereich des Waldfriedhofes auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 0451 – 1310 mit dem K1 der BKI Lübeck in Verbindung zu setzen.

Quelle: presseportal.de