Lübeck (ots) – In der Kurpromenade von Timmendorfer Strand kam es am Donnerstagvormittag (27.07.2017) zu einem Überfall auf einen Juwelier. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei umfassen unter anderem auch Herkunft und Besitzverhältnisse des zur Flucht vorgesehenen Rollers vom Typ Kymco Yager GT 200i von Kwang Yang. Dieser war in der Strandallee Höhe Nr. 77 abgestellt und sollte von den Tätern zur Flucht benutzt werden, sprang dann jedoch nicht an.

Quelle: presseportal.de