Lübeck (ots) – In der Kurpromenade von Timmendorfer Strand kam es am Donnerstagvormittag (27.07.2017) zu einem Überfall auf einen Juwelier durch zwei männliche Täter. Gegen 10.30 Uhr erhielt eine männliche Person nach Klingeln Einlass in den Juwelierladen. Im Geschäft bedrohte er die anwesenden Angestellten mit einer Schusswaffe. Gleichzeitig verschaffte sich eine weitere männliche Person Zutritt zum Geschäft, beschädigte mit einem mitgebrachten Hammer eine Vitrine und griff durch das entstandene Loch nach Uhren. Beide Täter flüchteten zu Fuß zu einem in der Nebenstraße abgestellten Motorroller. Dieser sprang jedoch nicht an, so dass sie die Flucht zu Fuß fortsetzten. Eine Fahndung nach den flüchtigen Tätern verlief ohne Erfolg. Die Tatausführung wurde in Timmendorfer Strand von zahlreichen Personen beobachtet und zum Teil auch gefilmt. Sachdienliche Zeugenhinweise und Bilder, die bei der Aufklärung des Raubüberfalles behilflich sein können, werden an die sachbearbeitende Kriminalpolizeistelle in Bad Schwartau unter 0451 – 220 750 erbeten.

Quelle: presseportal.de