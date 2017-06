POL-HL: OH_Timmendorfer Strand / Scharbeutz / Tatverdächtiger nach Einbruch in Kita ermittelt – wem gehört das Diebesgut?

Lübeck (ots) – Seit dem 15.06.2017 und vermutlich auch schon in den Tagen davor kam es im Bereich Scharbeutz und Timmendorfer Strand zu diversen Diebstählen von Fahrradteilen und verschiedenen Freizeitartikeln. Nach einem Einbruch in einen Kindergarten konnte ein Tatverdächtiger ermittelt werden, der in seiner anschließenden Vernehmung weitere Diebstähle und Unterschlagungen eingeräumt hat. In den von ihm mitgeführten Sachen befanden sich unter anderem diverse Fahrradteile, ein Zelt, ein Kickroller (Scooter) und ein „Waveboard“, die sich bisher keinen Tatorten zuordnen ließen. Mögliche Geschädigte werden gebeten, sich unter Tel. 04503 – 40 81 0 mit der Polizeistation Timmendorfer Strand in Verbindung zu setzen.

Quelle: presseportal.de