POL-HL: OH_Timmendorfer Strand / … und wo sind jetzt die Schlüssel für die Handschellen?…

Lübeck (ots) – Am Mittwochnachmittag (18.01.2017) wurde die Polizei in Timmendorfer Strand zu einem nicht ganz gewöhnlichen Fall von „Polizeilicher Hilfe“ gerufen… Beim Spielen mit seinem Großvater brachte der Enkel die in der Wohnung entdeckten Handschellen seiner Mutter, ehemalige Mitarbeiterin eines Sicherheitsdienstes, zum Einsatz. Zu spät allerdings machte das Kind sich Gedanken darüber, dass der Großvater nach dem Spiel auch wieder befreit werden müsste. Gegen 17.05 Uhr wusste man sich nicht mehr anders zu helfen, als die Polizei um Hilfe zu bitten. Die Funkwagenbesatzung der Polizeistation Timmendorfer Strand hatte mit den eisernen Fesselinstrumenten zum Glück gar keine Probleme: erfreulicherweise passten auch die Schlüssel der dienstlich gelieferten Handschellen.

Quelle: presseportal.de