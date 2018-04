Lübeck (ots) – Bereits am vorigen Montag (02.04.2018) wurde auf dem Parkplatz am Paduaweg („EDEKA-Parkplatz“) zwischen 12.25 Uhr und 13.35 Uhr ein dort abgestellter Pkw Volvo angefahren. Unter dem Scheibenwischer fand der Fahrzeughalter einen kleinen, rosafarbenen Zettel. Auf diesem Zettel war handschriftlich ein Kfz-Kennzeichen aus Hamburg vermerkt. Mit dem Zettel in der Hand erschien der Halter des schwarzen Volvo auf der Wache der Polizeistation Timmendorfer Strand und erstattete Anzeige wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Die Ermittlungen nach dem Halter / Fahrer des zu dem Kennzeichen gehörenden Pkw führten die Beamten bisher noch nicht zu dem Verursacher des Unfalls. Die Ermittler aus Timmendorfer Strand bitten den Verfasser der Botschaft auf dem rosafarbenen Zettel daher, sich bei der Polizei in Timmendorfer Strand (04503 – 40810) zu melden.

Quelle: presseportal.de