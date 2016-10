POL-HL: OH_Timmendorfer Strand / Warnung vor unseriösem Kochtopfverkäufer

Lübeck (ots) – Seriös gekleidet, verbindliches Auftreten, holländischer Dialekt – das „Profi-Topfset“, zu einem Schnäppchenpreis angeboten, stellte sich dennoch als minderwertige Ware heraus. Am 14.09.2016 erschien um 11.15 Uhr ein bislang unbekannter Mann auf einem Grundstück in Timmendorfer Strand und erklärte der im Garten befindlichen Hausfrau, dass er auf der Suche nach „Profiköchen“ sei. Er präsentierte der Frau ein angebliches Profi-Topfset einer namhaften Marke, welches einen Wert von 1699,00 EUR habe. Er könne es ihr allerdings für 250,00 EUR überlassen, da er auf der Rückreise in die Niederlande sei und ihm bei der Verzollung der Töpfe unnötige Kosten entstehen würden. Trotz Bedenken ließ sich die 53-jährige Timmendorferin auf den Kauf ein und bezahlte mit ihrer Kreditkarte, die der Unbekannte durch ein mitgeführtes Kartenlesegerät zog. Der Unbekannte soll mit einem türkisfarbenen Kleinwagen mit unbekanntem Kennzeichen vorgefahren sein. Beschreibung der Person: zirka 40 Jahre alt., 185 Zentimeter groß, schüttere kurze rotblonde Haare, normale Figur, holländischer Dialekt, seriös gekleidet. Den Ermittlungen der sachbearbeitenden Kriminalpolizeistelle Bad Schwartau zufolge ist diese Person offenbar seit geraumer Zeit in ganz Deutschland mit der Masche unterwegs und verkauft minderwertige Ware für einen hohen Preis. Er nutzt verschiedene Fahrzeuge und Namen. Die Ermittler aus Bad Schwartau appellieren nochmals, bei derartigen „Schnäppchen“ besonders vorsichtig zu sein und bitten darum, etwaige Beobachtungen oder Kontakte mit dem oben genannten Verkäufer unter 0451 – 220 7557 oder jeder anderen Polizeidienststelle mitzuteilen.

Quelle: presseportal.de