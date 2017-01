POL-HL: OH_Wangels / Fahrzeugberührung im Begegnungsverkehr – die Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots) – Dem Fahrer eines Ford Transit Firmenfahrzeuges kam am Donnerstagmorgen (26.01.2016) auf der Landesstraße 216 zwischen Wangels und Farve ein Unimog mit Tieflader entgegen. Zum Zeitpunkt der Begegnung scherte das Heck des Tiefladers leicht aus und beschädigte den Außenspiegel des Ford Transit. Ein 52-jähriger Mann aus Plön befuhr mit einem Ford Transit Firmenfahrzeug die L216 aus Richtung Wangels kommend in Richtung Farve. Kurz vor der Einmündung der Kreisstraße 60 nach Grammdorf kam dem Ostholsteiner Ford ein Unimog entgegen, der einen Tieflader mit darauf abgestelltem Bagger zog. Als der Tieflader schon fast an dem Transit vorbei war, scherte das Heck des Tiefladers leicht nach links aus. Es kam um 08.40 Uhr zu einer Berührung der Rampe des Tiefladers mit dem Ford-Außenspiegel, der dadurch gegen die Außenscheibe geschlagen wurde und zerbrach. Der Unimog mit dem Tieflader fuhr anschließend weiter in Richtung Wangels. Die Ermittlungen zu der beschriebenen Verkehrsunfallflucht werden bei der Polizeistation Oldenburg/Holstein geführt. Die Ermittler bitten den Fahrer des Unimog oder etwaige Zeugen, die Hinweise zu dem Unimog mit dem Sattelauflieger (der eine leuchtend orangefarbene Auffahrrampe hatte), und dem darauf befindlichen, gelben Bagger geben können, sich unter 04361 – 10550 zu melden.

Quelle: presseportal.de