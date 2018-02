Lübeck (ots) – Am Mittwochabend ( 31.01.2018 ) kam es in Bad Schwartau zu einer Bedrohung mit Schusswaffe. Verletzt wurde hierbei niemand, die Täter sind flüchtig. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 20.45 Uhr kontrollierte ein 50-jähriger Angestellter einer Klinik in der Straße „Am Kurpark“ in Bad Schwartau die Haupt- und Nebeneingänge der Klinik. Nachdem er einen Nebeneingang überprüft hatte, traf dieser auf zwei männliche Personen. Ohne Vorwarnung sagte einer der Personen: “ Halt! Stehen bleiben und Hände hoch!“, und zeitgleich konnte der Angestellte einen pistolenähnlichen Gegenstand in der Hand der die Forderung stellenden Person erkennen und ein klickendes Geräusch vernehmen. Anschießend seien die beiden Tatverdächtigen in Richtung des Minigolfplatzes im Kurpark gelaufen. Der Angestellte konnte später eine Schreckschusspatrone auf dem Boden finden. Flüchtig sind zwei Personen, wobei die Person mit der Schusswaffe ca. 175 cm groß und von schmächtiger Figur sein soll. Bekleidet war diese zur Tatzeit mit einer dunklen Hose und einem Kapuzenpullover mit dicken Kordeln. Der Mann sprach akzentfreies Deutsch. Sein Begleiter ist ca. 165cm groß und bekleidet mit einer dunklen Kapuzenjacke und einer dunklen Jogginghose mit breitem, weißen Streifen. Ein Motiv für die Tat konnte bis jetzt nicht ermittelt werden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den beiden flüchtigen Tätern machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier in Bad Schwartau unter 0451-220750 entgegen.

Quelle: presseportal.de