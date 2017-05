POL-HL: Ostholstein-Ostsee-Lübecker Bucht-Bereich vor Sierksdorf-Neustadt / Todesfall auf einer Segeljacht

Lübeck (ots) – Am gestrigen Donnerstagabend (12.05.) wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei alarmiert, da auf einer Segeljacht im Gewässer der Lübecker Bucht ein älterer Mann zusammengebrochen war und reanimiert werden musste. Die Jacht wurde von zwei weiteren Besatzungsmitgliedern gegen 21.00 Uhr in den Neustädter Hafen gesteuert und hatte zwischenzeitlich dort angelegt. An Bord war ein 81-jähriger Spanier mit Wohnsitz in Lübeck verstorben. Nach ersten Aussagen der Besatzung (62/55) fasste sich der Mann bei einem Manöver an die Brust, sackte zusammen und zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu und verstarb offensichtlich. Zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen ist von einem internistischen Hintergrund bei dem Tod auszugehen. Der Leichnam wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Lübeck beschlagnahmt. Das Todesermittlungsverfahren wird bei der Kriminalpolizei in Neustadt/H. durchgeführt.

Quelle: presseportal.de