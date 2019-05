Lübeck (ots) – Die Präventionsstelle der Polizei Lübeck lädt auf Initiative des Club Soroptimist International Lübeck – Bad Schwartau zu einer Informationsveranstaltung ein. Hinterhältig, verlogen und skrupellos werden Senioren mit perfiden Tricks um ihr Vermögen gebracht. Falsche Polizeibeamte oder „angebliche Bekannte“ nutzen das Ihnen entgegengebrachte Vertrauen schamlos aus. Joachim Hess, Sicherheitsberater für Senioren, und Silke Ziemann, Leiterin der Präventionsstelle der Polizei Lübeck, klären in der Informationsveranstaltung zu diesem Phänomen auf, vermitteln Handlungssicherheit und versuchen Ängste abzubauen. Zielgruppe sind nicht nur Senioren, sondern auch Angehörige und Personen in deren persönlichem Umfeld. Nur durch Aufklärung und persönlichen Absprachen mit den potenziellen Opfern können im Vorfeld Maßnahmen getroffen werden damit Betrüger kein leichtes Spiel haben. Zeit: Dienstag, 21. Mai 2019 um 18:00 Uhr Ort: Behördenhochhaus Lübeck, Possehlstraße 4, 23560 Lübeck Treffen am Servicepoint / Eingang Sehr geehrte Medienvertreter, wir möchten Sie bitten, diesen Veranstaltungshinweis, sofern es Ihnen möglich ist, gerne in den Wochenendausgaben zu verwenden.

Quelle: presseportal.de