Lübeck (ots) – Am kommenden Sonntag (17.06.) wird zum 7. Mal der „7-Türme-Triathlon“ durchgeführt. Neben dem Olympischen Triathlon werden im Rahmen dieser Veranstaltung ein Triathlon über die Mitteldistanz, ein Volks-Triathlon sowie mehrere Staffeln stattfinden. Der Veranstalter rechnet mit einer Teilnehmerzahl von insgesamt ca. 1200 Personen bei den verschiedenen Disziplinen. Start ist um 10:00 Uhr am Krähenteich mit der Disziplin Schwimmen. Zentraler Anlaufpunkt / Veranstaltungs- und Wechselbereich ist die sog. „Hüxwiese“ zum Kanal. Polizeilicher Schwerpunkt wird im Rahmen der Gewährleistung eines reibungslosen Veranstaltungsablaufs die Durchführung von umfangreichen Verkehrsmaßnahmen sein. Dies betrifft in erster Linie die verkehrlichen Maßnahmen entlang der Radstrecke. Der letzte Radfahrer soll gegen 17:00 Uhr die Ziellinie erreicht haben. Schwimmstrecke Schwimmen nur im Krähenteich mit anschließendem Laufweg über die Rehderbrücke und Kanalwanderweg zur Wechselzone auf der Hüxwiese. Radstrecke Falkenstraße: 3 Spuren wasserseitig Triathleten + 1 Fahrspur Verkehr) – Gustav-Radbruch-Platz (entgegen der Fahrtrichtung) – Travemünder Allee bis kurz vor der AS Israelsdorf und die gleiche Strecke zurück Laufstrecke Uferweg Falkenstraße – Fußgänger/Radfahrerbrücke – Uferweg Kanalstraße – Querung Kanal über die Mühlenbrücke – Grünanlage parallel zur Kronsforder Allee bis zum Verwaltungszentrum – Uferweg am Kanal und zurück. Seitens der Polizei wird es am Sonntag (17.06.) zu Verkehrsbehinderungen durch Sperrungen im Bereich Travemünder Allee, Gustav-Radbruch-Platz, Burgtorbrücke und Falkenstraße in der Zeit von 08.00 Uhr bis ca. 17.30 Uhr kommen. Es wird empfohlen, die betroffenen Bereiche weiträumig zu umfahren. Umleitungsstrecken sind ausgeschildert.

Quelle: presseportal.de