Lübeck (ots) – Jeden 1. Donnerstag im Monat finden Präventionsveranstaltungen zum Thema Wohnungseinbruchsschutz im Lübecker Behördenhochhaus statt. Der nächsten Termine am 01. Dezember 2016 und 05. Januar 2016 sind bereits ausgebucht!!!! Deshalb werden zwei weitere Zusatz-Termine am Dienstag, 15. November 2016, 18-20 Uhr und am Dienstag, 13. Dezember 2016, 18-20 Uhr geboten. Um Anmeldung wird in der Zeit von 8 bis 17 Uhr unter der Rufnummer 0451-1310 gebeten.

