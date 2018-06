Lübeck (ots) – Am Mittwochnachmittag (27.06.2018) fand das Vorrundenspiel der Gruppe F zwischen Deutschland und Südkorea bei der diesjährigen Fußball-Weltmeisterschaft 2018 statt. In Lübeck gab es zwei angemeldete Public-Viewing Veranstaltungen. Nach polizeilicher Schätzung suchten ca. 1250 Personen die Lübecker MUK auf. Im Strandsalon wurde die behördlich zugelassene Zahl von 2000 Besuchern zu Spielbeginn erreicht. In der Lübecker Innenstadt zählten diverse Cafès und Restaurants mit Livebildübertragung zu den Hauptanlaufadressen fußballbegeisterter Lübecker. Aus Sicht der Polizei kam es während und nach dem Spiel in Lübeck zu keinen besonderen Vorkommnissen.

Quelle: presseportal.de