Lübeck (ots) – Am Sonntag (17.06.) fand das erste Vorrundenspiel der diesjährigen Fußball-Weltmeisterschaft 2018 für die deutsche Nationalmannschaft statt. In Lübeck gab es zwei angemeldete Public-Viewing Veranstaltungen. Nach polizeilicher Schätzung suchten ca. 1200 Personen die Lübecker MUK auf. Im Strandsalon war die behördliche zugelassene Besucherzahl von 2000 Besuchern bereits um 16.40 Uhr erreicht. Vor dem Anpfiff kam es im Bereich der Media-Docks zu einem Parkrempler mit einem Fahrzeug. Hier unterstützen Polizisten beim Personalienaustausch. Bei den Einlasskontrollen zur MUK wurde bei zwei Männern geringen Mengen an Betäubungsmittel (6g und 1g) aufgefunden und sichergestellt. Hierzu werden Strafanzeigen gefertigt. Aus Sicht der Polizei verliefen die genannten Veranstaltungen ruhig. Nach Spielende kam es zu keinen Anschlussveranstaltungen.

Quelle: presseportal.de