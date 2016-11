Lübeck (ots) – Die Polizeidirektion Lübeck bietet in Zusammenarbeit mit zertifizierten Fachfirmen für Einbruchschutz im November in Ostholstein Beratungstermine an: Nächster Termin: Dienstag,22.11.2016 10.00 – 17.00 Uhr, in den Räumen der Fa. Thomas Boldt Metallbau, 23701 Eutin, Röntgenstraße 9

Quelle: presseportal.de