POL-HL: PD HL-Ostholstein / Personensuche

Lübeck (ots) – Die Kriminalpolizei Neustadt in Holstein sucht den 63-jährigen Peter Kunert aus Bochum. Herr Kunert hält sich vermutlich in Ostholstein, an Ostseeküste, möglicherweise im Nahbereich Neustadt auf. Er wird dringend gebeten, sich umgehend mit der Polizei in Neustadt in Verbindung zu setzen. Herr K. ist mit einem blauen Ford Focus mit dem amtlichen Kennzeichen WAT-CP 13 unterwegs. Personenbeschreibung: ca. 165 cm, untersetzt, zur Bekleidung ist nichts bekannt. Herr Kunert selber oder Hinweisgeber, die Angaben zum Aufenthalt des Herrn K sowie seinem Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich umgehend mit der Kriminalpolizei in Neustadt/Holstein unter der Rufnummer 04561-6150 oder jede andere Polizeidienststelle in Verbindung zu setzten. Medienzusatz: wir bitten insbesondere um Meldung in den Radiomedien. Vielen Dank.

Quelle: presseportal.de