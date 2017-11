Lübeck (ots) – Nach jahrelangen Steigerungen bei der Zahl der Wohnungseinbrüche ist nun eine Verringerung festzustellen. Dieser Trend soll weiter anhalten und noch verstärkt werden. Neben materiellen Schäden sind häufig psychische Belastungen und Traumatisierung eine Folge für die Betroffenen und können deren Sicherheitsgefühl und Wohlbefinden nachhaltig beeinträchtigen. Nahezu jedes fünfte Opfer zieht nach der Tat aus seiner Wohnung aus. Die Polizei kann dieses Problem jedoch nicht alleine lösen. Es gilt daher, das Augenmerk auch auf die Eigenvorsorge zu richten durch: » Einbau von Sicherheitstechnik, » sicherheitsbewusstes Verhalten und » Aufmerksamkeit im Wohnumfeld. Denn nachweislich misslingen über 40 Prozent der Einbrüche nicht zuletzt durch vorhandene Sicherungseinrichtungen und eine aufmerksame Nachbarschaft. Dies zeigt: Präventionsmaßnahmen lohnen sich! Investieren Sie deshalb in Sicherheitstechnik! Nutzen sie die vorhandenen Fördermöglichkeiten auf Bundes- und Landesebene aus. Die Polizeidirektion Lübeck bietet daher in Zusammenarbeit mit der zertifizierten Fachfirma für Einbruchschutz THOMAS BOLDT – Metallbau einen Beratungstermin an: Dieser findet am Samstag, 11.11.2016, 10.00 – 17.00 Uhr, in den Räumen der Fa. Thomas Boldt Metallbau, 23701 Eutin, Röntgenstraße 9, Tel. 04521 / 52 78 statt. Bei dieser Veranstaltung können sich interessierte Bürger umfassend bei Beamten der Präventionsstelle der Polizei und der Fachfirma zum Thema Einbruchschutz informieren. Weiterhin wird Ralf Hoffschildt für das Polizeirevier Eutin Fragen beantworten und Anregungen entgegennehmen.

Quelle: presseportal.de