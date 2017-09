Lübeck (ots) – Die Bekämpfung des Wohnungseinbruchsdiebstahls ist ein Landesschwerpunkt von Polizei und Staatsanwaltschaften in Schleswig-Holstein. Die Polizeidirektion Lübeck entwickelte auch im Jahr 2017 dazu ein regional abgestimmtes Bekämpfungskonzept, welches sehr flexibel ständig weiterentwickelt und der jeweiligen Lage angepasst wird. „Wegen der damit oft verbundenen schweren Belastungen der Geschädigten werden wir auch im Herbst 2017, zunächst bis zum Frühjahr 2018, eine besondere Ermittlungsgruppe einrichten“, so Michael Sörnsen, Leiter der Bezirkskriminal- inspektion Lübeck. In diesem besonders sozial schädlichen Deliktsbereich des Wohnungseinbruchs werden die Anstrengungen der Polizei trotz des beachtlichen Rückgangs der Straftaten verbunden mit einer Verbesserung der Aufklärungsquote keineswegs nachlassen. Die Spurensuche und deren -sicherung sind deutlicher Schwerpunkt der Arbeit. Weiter sollen Brennpunkte lokalisiert werden und darauf basierend verstärkte Kontrollmaßnahmen fußen. Vorteilhaft ist auch die Zusammensetzung der Ermittlungs- gruppe: die Beamten der Reviere können gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen des zuständigen Kommissariats Orts- und Personenkenntnisse bündeln und so Zusammenhänge zu überörtlich agierenden Tätergruppen erkennen. Die gut besuchten Veranstaltungen zum Thema Einbruchsschutz werden auch in diesem Jahr in Lübeck und Ostholstein angeboten. Hierzu werden wir jeweils einladen. Die erste Veranstaltung wird am Donnerstag, 05. Oktober 2017, von Präventionsstelle der Polizeidirektion Lübeck angeboten. Veranstaltung: Vortrag: Einbruchsschutz Termin: Donnerstag, 05. Oktober 2017, 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr Ort: 23560 Lübeck, Possehlstraße 4, Eingang Polizei; die Zuwegung ist barrierefrei. Anmeldung (Platzzahl begrenzt): telefonisch unter 0451-131-6414 Ein Hinweis: Es ist geplant weitere Termine jeweils am 1. Donnerstag und 2. Diensttag im Monat stattfinden zu lassen. Ebenso werden Veranstaltungen in Ostholstein und/oder größere Präventionsveranstaltungen an wechselnden Orten angeboten. Bitte beachten Sie hierzu jeweils unsere aktuellen Einladungen. Wir bitten um mediale Verbreitung unseres Vortragsangebotes.

Quelle: presseportal.de