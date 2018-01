Lübeck (ots) – Am heutigen Donnerstag (04.01.) kam es im Bereich der Autobahnen 1 und 20 zu zwei Geschwindigkeitsüberschreitungen, die von der Videowagenbesatzung des Polizei- Autobahn- und Bezirksreviers Scharbeutz gemessen wurden. Die beiden Autofahrer mussten empfindlich hohe Sicherheitsleistung zahlen. Der erste Vorfall ereignete sich gegen 09.30 Uhr auf der Autobahn 20, in Fahrtrichtung Mecklenburg, im Bereich Groß Sarau. Erlaubt sind hier 100 km/h. Nach Abzug der Toleranz wurde eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 158 km/h gemessen. Fahrzeugführer war ein 20-jähriger schwedischer Autohändler, der mit einem Volvo unterwegs war. Vor Ort musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 508,50 EUR bezahlen und durfte anschließend seine Fahrt fortsetzen. Der zweite Vorfall ereignete sich kurz vor 11.00 Uhr auf der Autobahn 1, in Fahrtrichtung Hamburg. Im Bereich Gremersdorf ist 80 km/h als zulässige Höchstgeschwindigkeit angeordnet. Auch hier erfolgte mit dem Videowagen eine Messung der Durchschnittsgeschwindigkeit. Nach Abzug der Toleranz wurde ein Wert von 144 km/h gemessen, also 64 km/h über dem erlaubten Wert. Der 38-jährige Holländer hatte es mit seinem Audi offenbar sehr eilig, da er bei der weiteren Fahrt den Sicherheitsabstand zu den vorausfahrenden Fahrzeugen unterschritt und auch im Bereich Oldenburg deutlich zu schnell fuhr. Auch dieser Fahrzeugführer musste eine Sicherheitsleistung zahlen, allerdings in Höhe von 908,50 EUR. Nach eingehender Ermahnung setzte er seine Fahrt deutlich langsamer fort.

Quelle: presseportal.de