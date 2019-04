Lübeck (ots) – Burg auf Fehmarn: An der angemeldeten und genehmigten Veranstaltung nahmen 10 Personen teil. Die Demonstration verlief durchgehend störungsfrei und war um 12:30 Uhr beendet. Lübeck: An der angemeldeten und genehmigten Veranstaltung nahmen bis zu 550 Radfahrerinnen und Radfahrer teil (Auftakt ca. 350, Zwischenkundgebung ca. 550, Schluss ca. 360). Die Demonstration verlief durchgehend sehr diszipliniert. Als in der Mühlenstraße ein Rettungswagen mit Sondersignalen entgegenkam fuhren alle Teilnehmer sehr diszipliniert auf der rechtsseitigen Fahrbahn, so dass der Wagen zügig passieren konnte. Zeitweise waren 25 Beamte für die umfangreichen Verkehrsregelungsmaßnahmen eingesetzt. Neben den Funkstreifenwagen waren drei Motorräder, sechs fahrradfahrende Beamte sowie Polizisten zu Fuß im Einsatz. Die Veranstaltung war um 14:10 Uhr beendet.

Quelle: presseportal.de