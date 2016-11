POL-HL: PD Lübeck-Heiligenhafen/ Möglicher Betrug im Zusammenhang mit Teppichwäscherei

Lübeck (ots) – Über mehrere Zeitungsanzeigen und verteilten Flyern wirbt eine Firma („Kaschani“) mit dem Reinigen von Teppichen. Der Firmensitz soll in Heiligenhafen sein. Aufgrund der Werbung holten Angestellte bei einem älteren Ehepaar in Heiligenhafen den großen Teppich ab und verlangten 2350 Euro. Die vereinbarte Rückgabe ist bisher nicht erfolgt, es wurden immer wieder neue Termine genannt. Den Ermittlern ist zwischenzeitlich bekannt, dass es sich bei der Firmenanschrift offenbar um eine sogenannte Briefkastenadresse handelt. Ein entsprechendes Gewerbe ist nicht angemeldet und es gibt in Aschaffenburg eine real existierende Firma mit dem Namen „Kaschani“. Dieser Name ist markenrechtlich geschützt. Ein Zusammenhang mit dem Ermittlungsverfahren in Heiligenhafen ist nicht gegeben. Die Kriminalpolizei warnt vor dieser Betrugs-/Wuchervariante und bittet weitere, mögliche Geschädigte, sich bei der Kriminalpolizei in Oldenburg unter der Rufnummer 04361-10550 zu melden.

Quelle: presseportal.de