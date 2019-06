Lübeck (ots) – Der Himmelfahrtstag 2019 bescherte den Polizeibeamten rund um die Regionalleitstelle Süd in Lübeck insgesamt 71 Einsätze. Dabei handelte es sich um Sachbeschädigungen, Körperverletzungen, randalierende Jugendliche und Ruhestörungen. Vier Personen hatten sich, offenbar alkoholbedingt, bei Stürzen verletzt und mussten in nahegelegene Krankenhäuser gebracht werden. Damit kann die Einsatzlage aus der Sicht der Polizei als relativ ruhig bezeichnet werden. Auch an den traditionellen Anlaufpunkten in Lübeck und Ostholstein blieb es im Vergleich zu den Vorjahren ruhig. Dennoch musste die Polizei an verschiedenen Orten für Ordnung sorgen. So kam es am späten Nachmittag im Seepark in Eutin innerhalb einer Gruppe von circa 80 Personen zu Tumulten, mehrere Personen begannen aufeinander einzuschlagen. Die in unmittelbarer Nähe befindlichen Polizisten konnten sofort eingreifen und die Kontrahenten auseinander bringen. Auch in Neustadt in Holstein musste die Polizei sich in zwei verschiedenen Fällen mit Körperverletzungen auseinandersetzen. In einem Fall waren gegen 18.50 Uhr zwei Personen in Streit geraten und begannen sich zu prügeln, gegen 20.50 Uhr kam es aus einer Gruppe mehrerer Personen heraus ebenfalls zu Körperverletzungen. Insgesamt haben die oben genannten Einsätze (bisher) 18 Strafanzeigen zur Folge, deren Folgemaßnahmen und Ermittlungen die Beamten in den nächsten Tagen und Wochen noch weiterhin beschäftigen werden.

Quelle: presseportal.de