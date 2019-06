Lübeck (ots) – Bei den Versammlungsbehörden liegen zwei „Fridays for Future“ Demonstrationsanmeldungen für den morgigen Freitag vor. Die Polizeidirektion Lübeck gibt den Hinweis, dass es zeitweise zu Verkehrsbehinderung in Burg a.F. und Lübeck kommen kann. 1. OH-Burg auf Fehmarn „Fridays for Future“-Demonstration von 13:15 bis 14:45 Uhr mit Auftakt- und Abschlusskundgebungen. Marktplatz Rathausvorplatz (dort Auftaktkundgebung) – Breite Straße – Sahrensdorfer Straße – Osterstraße – Niendorfer Straße – Bahnhofstraße – Kreisverkehr – Bahnhofstraße – Breite Straße – Marktplatz (dort Abschlusskundgebung) 2. HL-Innenstadtbereich „Fridays for Future“-Demonstration mit Fahrrädern von 11:30 Uhr bis 15:00 Uhr mit Anfangs-, Zwischen- und Abschlusskundgebungen. Parkplatz MuK (Anfangskundgebung) – Willy-Brandt-Allee – Puppenbrücke – Kreisverkehr Lindenplatz – Puppenbrücke – Possehlstraße – Wallstraße – Mühlenbrücke- Mühlenstraße – Königstraße – Koberg (Zwischenkundgebung) – Breite Straße – Beckergrube – An der Untertrave – Kanalstraße – Hüxterdamm – Falkenstraße – Kreisverkehr Gustav-Radbruch-Platz -Fährstraße- Hafenstraße- An der Untertrave – Drehbrücke – Willy-Brandt-Allee- Parplatz MuK (Abschlusskundgebung)

Quelle: presseportal.de