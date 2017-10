Lübeck (ots) – Der morgendliche Blick ins Freie macht es deutlich: Die dunkle Jahreszeit rückt in schnellen Schritten näher, kalendarisch hat der Herbst bereits begonnen. Insbesondere den Verkehrsanfängern gilt es nun wieder eine besondere Beachtung zu schenken. Ihre Kinder, die mit dem Fahrrad zum Kindergarten oder zur Schule fahren, müssen geschützt und entsprechend ausgestattet sein. Gerade wegen ihrer Größe können die KiTa-Kinder und Schulanfänger in der Morgendämmerung zwischen den übrigen Verkehrsteilnehmern oftmals nur schwer erkannt werden. Mangelnde Sicherheitseinrichtungen am Fahrrad und dunkle Kleidung erschweren die Erkennbarkeit um ein Weiteres. Durch ein paar einfache Maßnahmen lassen sich Verkehrsunfälle und mögliche schwere Folgen verhindern, sodass ihre Kinder und Sie sicher durch die dunkle Jahreszeit kommen: 1. Helm auf! Kinder sollten stets einen Fahrradhelm tragen, auch wenn der Weg zur Kita oder zur Schule nur ein paar hundert Meter weit ist. Das gilt auch schon für Kinder, die mit dem Laufrad auf dem Bürgersteig fahren. Entscheidend ist ebenso die korrekte Passform des Helms. 2. Reflektierende Warnweste anziehen! Um besser gesehen zu werden, sollte im dichten Straßenverkehr stets eine hellgelbe Warnweste getragen werden. In Kombination mit heller Kleidung und mehreren Reflektoren an der Kleidung und am Schulranzen gewährleisten sie auch bei Dunkelheit eine gute Sichtbarkeit. 3. Funktionierendes Licht am Rad! Auf dem Weg in die Schule oder in den Kindergarten sollte das Zweirad verkehrssicher mit einer funktionierenden Beleuchtungs- und Bremsanlage ausgestattet sein. Ralf Esemann von der Präventionsstelle der Polizeidirektion Lübeck: „Dazu sollten ein Front- und ein Rücklicht und bestenfalls mehrere Reflektoren in den Speichen gehören.“ Ob per Batterie oder per Dynamo: Licht am Fahrrad hat besonders in der dunklen Jahreszeit oberste Priorität. Übrigens: Kinder bis zehn Jahre dürfen den von der Fahrbahn meist abgesetzten, sicheren Gehweg zum Fahren benutzen. Dieses gilt seit kurzem auch für erwachsene Verkehrsteilnehmer, die ihre Kinder auf dem Weg zur Schule oder zur Kita begleiten. Als Vorbild für ihre Kinder und zu ihrem eigenen Schutz tragen auch Sie als Eltern stets einen Fahrradhelm. Weitere Einzelheiten zum Thema „Kindersicher durch die dunkle Jahreszeit“ präsentiert die Polizeidirektion Lübeck in Form eines Videos Mitte der 42. Kalenderwoche 2017 auf der Facebookseite der PD Lübeck/ Ostholstein.

Quelle: presseportal.de