POL-HL: PD Lübeck-OH-Eutin / Polizeiliches Fazit der Landesgartenschau 2016 in Eutin

Lübeck (ots) – Die am 28. April 2016 eröffnete Landesgartenschau in Eutin endete mit einem verlängerten Wochenende. Landesgeburtstag, Feuerwerk und dem Tag der deutschen Einheit geht diese Schau nun zu Ende. Die Polizei in Eutin zieht eine gute Bilanz. Der polizeiliche Einsatz wurde gut vorbereitet, eine vorangegangene Rahmenübung und die gute Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung und den Mitarbeitern der Landesgartenschau führten zu einem guten Ergebnis. Insgesamt wurden 70 Anzeigen geschrieben. Diese waren aus den Deliktsbereichen Diebstahl, Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung, auch Farbschmierereien, sowie eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Polizeilich begleitet wurden Veranstaltungen, Besuche des Ministerpräsidenten, des Innenministers und des Kabinettes. Schwerpunkt aller Tage waren aber die täglichen Fußstreifen der Polizeibeamtinnen und -beamten des Polizeireviers Eutin auf dem Veranstaltungsgelände. So wurde manch ein Kilometer abmarschiert und dieses auch bei recht warmen Temperaturen! Aber die Besucher dankten es dem Einsatzteam um Polizeihauptkommissar Christian Ohlf mit kurzweiligen und anerkennenden Gesprächen. Am Samstag (01.10.) sorgte in der Nähe der Schlossterrassen ein Feuerlöscher für polizeiliches Handeln. Dieser war nicht zuzuordnen und erst der Kampfmittelräumdienst konnte ihn durch eine Röntgenuntersuchung als ungefährlich einstufen. Der Festakt und ein anschließender Ökumenischer Gottesdienst verliefen ohne Vorkommnisse.

Quelle: presseportal.de