POL-HL: PD Lübeck-Ostholstein / Die neue Polizeistation Lensahn

Lübeck (ots) – Sehr geehrte Medienvertreterinnen und -vertreter, die Polizeistation Lensahn ist umgezogen und möchte am Dienstag, 11. Oktober 2016, um 10.00 Uhr, einen Empfang geben. Stationsleiter PHK Peter Frank und seine Kollegen möchte das umgebaute, neue Dienstgebäude gern geladenen Gästen und interessierten Medienvertretern zeigen. Nutzen Sie bitte diese Gelegenheit und seinen Sie unser Gast. Sollten Sie an der Feier am 11.10.2016, 10.00 Uhr, in der Lübecker Straße 19, in Lensahn teilnehmen, bitten wir um telefonische Anmeldung bei der Pressestelle der Polizeidirektion in Lübeck unter 0451-131-2015 oder per mail unter pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

