Lübeck (ots) – Die 47-jährige Alexandra M. aus Eutin wird weiterhin seit Freitag (27.07.) vermisst! Zwischenzeitlich gab es Hinweise, dass sie am Freitagvormittag in Neustadt i.H. am ZOB und möglicherweise am gestrigen Sonntag (29.07.) kurz vor 18.00 Uhr im Bereich des Lensahner Hofes auf der Strecke zwischen Schönwalde a.B. und Lensahn gesehen wurde. Frau Alexandra M., die auch auf den Namen „Sandra“ hört, ist 171 Zentimeter groß, hat kurze, grau-blonde Haare und ein rundliches Gesicht. Die zuletzt getragene Kleidung war ein schwarzes T-Shirt und Shorts – vielleicht führt die Frau auch einen Strohhut bei sich. Im Antreffensfalle wird darum gebeten, die Polizei unter -110- zu benachrichtigen. ++ Um Radioausstrahlung dieser Suchmeldung wird gebeten ++

Quelle: presseportal.de