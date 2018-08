Lübeck (ots) – Die 47-jährige Alexandra M. aus Eutin wird weiterhin seit Freitag (27.07.) vermisst! Absuchen mit einem Fährtenhund haben ergeben, dass sich Frau M. in Neustadt/H. aufgehalten haben muss und offenbar stadtauswärts an der Promenade gegangen ist. Nun liegen Zeugenaussagen vor, dass Frau Alexandra M. in Begleitung zweier Männer in Grömitz im Bereich der Bundesstraße 501 und des Königredders gesehen wurde. Die beiden Männer werden als jung und von schlanker Statur beschrieben. Sie sollen schwarze Haare haben. Frau Alexandra M., die auch auf den Namen „Sandra“ hört, ist 171 Zentimeter groß, hat kurze, grau-blonde Haare und ein rundliches Gesicht. Die zuletzt getragene Kleidung war ein schwarzes T-Shirt und Shorts – vielleicht führt die Frau auch einen Strohhut bei sich. Die Kriminalpolizei Eutin bittet die beiden Männer, dass sie sich melden. Auch weitere Hinweise zum Aufenthalt von Frau Alexandra M. werden unter der Rufnummer 04521-8010 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

Quelle: presseportal.de