POL-HL: PD Lübeck_Stormarn_Bad Oldesloe Feuer in Einfamilienhaus

Lübeck (ots) – Am frühen Mittwochmorgen (31.05.2017) kam es in einem Einfamilienhaus im Pölitzer Weg in Bad Oldesloe zu einem Feuer. Die beiden in dem Haus wohnhaften Personen konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen. Gegen 05.00 Uhr wurde die 26-jährige Mutter eines 7-jährigen Kindes durch Geräusche in ihrem Einfamilienhaus geweckt. Sie entdeckte ein Feuer in dem Wintergarten des Hauses und brachte sich mit ihrem Sohn in Sicherheit. Aufgrund der Gegebenheiten in dem Wintergarten ist eine technische Ursache für das Zustandekommen des Feuers nach aktuellem Ermittlungsstand unwahrscheinlich. Die Ermittlungen zum vorliegenden Sachverhalt wurden vom Kommissariat 1 der Bezirkskriminalinspektion Lübeck übernommen.

Quelle: presseportal.de