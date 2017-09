Lübeck (ots) – Am Samstagnachmittag (23.09.) kam es in Glinde zu einem Flugunfall, bei dem ein 52-jähriger Mann aus dem Herzogtum Lauenburg mit einen Ultraleichtflugzeug abstürzte und tödlich verunglückte. Die rechte Seite des Gleitschirms soll nach ersten Ermittlungen in sich zusammengefallen sein, als das Fluggerät nach dem Start eine Höhe von zirka 30 Metern erreicht hatte. Der Verstorbene war im Besitz der erforderlichen Luftsportgeräteführer-Erlaubnis; die Start- und Ladegenehmigung war vorhanden. Seitens der Staatsanwaltschaft Lübeck wird eine Obduktion des Leichnams veranlasst. Ein Gutachter wird das Flugzeugwrack untersuchen.

Quelle: presseportal.de