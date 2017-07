Lübeck (ots) – Der seit gestern vermisste 84-jährige Jürgen Stielau aus Mölln konnte wohlbehalten aufgefunden werden: Er hatte sich mit seinem Fahrzeug in einem Waldweg festgefahren und war nicht in der Lage sich aus eigener Kraft zu befreien. Ein Jäger entdeckte Fahrzeug und Vermissten in seiner misslichen Lage und informierte die Polizei.

Quelle: presseportal.de